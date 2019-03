Doua actiuni disciplinare deschise de Inspectia Judiciara impotriva Laurei Codruta Kovesi, respinse de ICCJ

"Nu sunt vinovată de săvârşirea vreunei abateri disciplinare. Faptul că răspunsurile mele trimise Comisiei parlamentare nu au plăcut nu e vina mea. Am o decizie definitivă de clasare într-un dosar penal, în care se spune că nu am săvârşit nimic. Cu privire la 'nimic' nu pot să aduc niciun fel de probe. Decizia Curţii Constituţionale spune că trebuie să mă prezint în faţa comisiei parlamentare sau să prezint documente relevante. Pentru prima dată, avem o decizie a Curţii Constituţionale care se aplică unei singure persoane fizice - Laura Codruţa Kovesi. Nu există în decizia Curţii Constituţionale obligaţia de a mă prezenta, ci este o alternativă - de a mă prezenta sau de a furniza informaţii. Decizia Curţii Constituţionale este o decizie pentru o persoană. Acolo nu sunt menţionată ca procuror general sau procuror-şef al DNA, ci ca doamna Laura Codruţa Kovesi. Eu am respectat decizia Curţii şi am furnizat răspunsuri comisiei parlamentare. Care sunt probele că eu am acţionat cu intenţie pentru a ştirbi din încrederea cetăţenilor în sistemul de justiţie? M-am înscris într-o procedură internaţională pentru a dovedi profesionalismul procurorilor români. Ce probe sunt că am afectat prestigiul Justiţiei? Articole de presă? Cum trebuia să mă apăr? Să lipesc toate articolele din presa internă şi internaţională? Articolele jurnaliştilor nu trebuie să fie criteriul fundamental că prestigiul Justiţiei a fost afectat", a explicat Kovesi, în sala de judecată.