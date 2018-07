Doua echipe de studenti de la Universitatea ''Gheorghe Asachi'' au fost premiati in cadrul unuia dintre cele mai importante concursuri de arhitectura din tara

premiul II google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Doua echipe formate din patru studenti in anul al II-lea de la Facultatea de Arhitectura „G. M. Cantacuzino” a Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iasi (TUIASI) s-au numarat printre castigatorii Concursului Anual al Studentilor Arhitecti C|A|S|A. Concursul este organizat de catre studenti pentru tinerii arhitecti din anul al doilea de studiu, in fiecare an avand loc intr-un alt oras. Anul acesta a fost randul TUIASI sa fie gazda acestei competitii, tema fiind conceputa sub forma unui exercitiu de locuire impreuna. Competitia a avut mai multe etape de urmat, pe data de 24 februarie a acestui an a fost prezentata studentilor tema concursului in cadrul evenimentului CASA Iasi 20 ...