Doua explozii au lasat in urma cel putin 21 de morti, intre care patru jurnalisti. Sunt mai mult de 30 de raniti.

Doua explozii sinucigase au avut loc la Kabul, iar numarul mortilor si ranitilor este socant. Prima explozie a avut loc in centrul capitalei afgane, iar a doua in acelasi loc, dar dupa ce se stransesere foarte multi oameni. La fata locului se afla si un grup de jurnalisti straini, dintre care prima victima confirmata este fotograful AFP Shah Marai, iar cea de a doua un cameraman al televiziunii Al Jayeera, mort si el. Intre cele doua explozii a fost o pauza de 30 de minute, timp in care sinucigasul a pretins ca este cameraman si a detonat explozibilul in zona in care mai multi jurnalisti straini relatau despre prima explozie. Tragedia a socat pe toata lumea, iar numarul victimelor poate creste de la un minut la altul. CITESTE ...