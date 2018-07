Doua firme participa la licitatia pentru construirea podului peste Bahlui din zona Cicoarei

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In cadrul programului general de regenerare, civilizare si integrare urbana a zonei Cicoarei, municipalitatea ieseana a organizat o licitatie pentru construirea unui pod cu patru benzi carosabile peste Bahlui in zona actualului podet pietonal si spitalului Arcadia. Valoarea contractului a fost estimata la 9.122.460 lei, fara TVA (10.855.727,4 lei, cu TVA). Termenul de depunere a ofertelor a fost miercuri, 18 iulie, iar la licitatie s-au inscris doua companii: SC Conest SA si SC Geiger Transilvania SRL. Podul ar urma sa faca legatura dintre strada Sarmisegetuza, in dreptul intersectiei Zimbru, si stradela Sofia Nadejde din Cicoarei, peste Bahlui. Proiectul tehnic prevede executia unui pod din beton armat cu lungimea totala ...