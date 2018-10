Doua lingurite din aceste seminte pe zi pot reduce tensiunea arteriala cu 7-15 puncte.

seminte de in google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Numeroase studii au demonstrat valoarea remarcabila a semintelor de in in ceea ce priveste profilaxia si tratamentul bolilor cardiovasculare. De altfel, aproape toate tipurile de semintele ajuta la controlul factorilor de risc cardiovasculare prin faptul ca scad tensiunea arteriala si nivelul grasimilor din sange. Semintele de in s-au aratat in mod deosebit eficiente datorita continutului de Omega-3, acizi grasi esentiali asociati cu beneficii cardiovasculare importante. Acestea reprezinta o alternativa vegetala la pestele gras, bogat in Omega-3. Semintele de in sunt insa cea mai buna sursa de acid alfa-linoleic sau ALA (70%), un tip de acid gras Omega-3 care a demonstrat un impact pozitiv asupra bolilo ...