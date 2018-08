Doua masini burdusite cu tigari de contrabanda, la Piata Nicolina. Politistii au beneficiat de ajutorul cainelui special antrenat Acada - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politistii ieseni au ridicat in vederea confiscarii, cu ajutorul cainelui de urma politist, peste 4.600 detigarete, susceptibile a proveni din contrabanda. O femeie a fost retinuta pentru 24 de ore. La data de 2 august, politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Iasi si Sectiei nr. 5 Politie Iasi cu sprijinul luptatorilor Serviciului de Actiuni Speciale au actionat, in zona Piata Nicolina, in cadrul unui dosar penal privind fapte de contrabanda. Pe parcursul actiunii a fost folosit cainele politist special antrenat Acada, care a semnalat existenta unor produse de tutun in portbagajele a doua autoturisme parcate in zona pietei agroalimentare Nicolina. Au fost ...