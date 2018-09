Doua persoane decedate, descoperite intr-un apartament din Focșani

Klaus Iohannis a convocat CSAT pe 4 septembrie Preşedintele Klaus Iohannis a decis convocarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării pe 4 septembrie, pe ordinea de zi figurând analiza propunerilor de rectificare a bugetului de stat al instituţiilor cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale pentru Citește mai departe...

Anul ciumei lui Dragnea Marele subiect al acestor zile e, desigur, ciuma porcilor. Guvernul s-a facut ca n-o vede, asa ca prim-ministrul a evitat sa o pomeneasca in prima reuniune a cabinetului de dupa vacanta. Intrucat presedintele a indraznit sa spuna ceva, V.V. Dancila a sarit ca arsa: "sa nu politizam pesta porcina in ...

BREAKING NEWS: Gabriela Firea, audiata marti la Parchetul General Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, este citată marţi la Parchetul General, anunţă Realitatea TV. Citește mai departe...

Jurnalistii sunt pusi sa stea intr-un "tarc" la Camera Deputatilor pentru a nu discuta cu parlamentarii Camera Deputatilor a montat, luni, un "tarc" in jurul punctelor electronice in care deputatii fac prezenta la intrarea in sedintele de plen, pentru a impiedica interactiunea jurnalistilor cu parlamentarii.

Klaus Iohannis a decis. A eliberat din funcție patru oameni din justiție Klaus Iohannis a semnat astăzi următoarele decrete de eliberare din funcție: Citește mai departe...

Petre Daea, vizita la Guvern: discuții cu Dancila despre criza pestei porcine SURSE Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a ajuns, luni, la Guvern, pentru a discuta cu premierul Viorica Dăncilă despre criza ...

Dan Andronic și Renate Weber ii cer demisia lui Darius Valcov Mai multe voci din spațiul public sau de pe scena politică îi cer demisia lui Darius Vâlcov după gestul acestuia de a publica pe Facebook fișa medicală a protestatarului #rezist Sandu Matei. Jurnalistul Dan Andronic a scris pe contul său de Facebook că „gestul lui Darius Vâlcov de a publica fișa med ...

Madalina Ghenea, apariție de senzație la festivalul de film de la Veneția Mădălina Ghenea a făcut spectacol la Festivalul de Film de la Veneția. La premiera peliculei Suspiria, frumoasa româncă a avut o apariție de senzație, iar toți ochii au fost ațintiți asupra ei. Citește mai departe...

Andreea Esca a petrecut ca o adolescenta pe plaja! Imagini savuroase cu prezentatoarea știrilor PRO TV! Andreea Esca a împlinit zilele trecute 46 de ani, dar nu vârsta din buletin e importantă, ci sufletul tânăr pe care ştirista demonstrează că îl are. Alături de o grămadă de invitaţi, prezentatoarea Pro Tv a petrecut sâmbătă la lăsarea întunericului, la malul mării, pe plaja Tuzla. Prezentatoarea știrilor Pro TV a închiriat totul pentru […] The post Andreea Esca a petrecut ca o adolescentă pe plajă! Imagini savuroase cu prezentatoarea știrilor PRO TV! appeared first on Cancan.ro.