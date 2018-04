Doua persoane, intre care un roman, au murit intr-o serie de jafuri, la Milano

Politia Milano google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Doua persoane au murit, intre care un roman, si alte trei au fost ranite intr-o serie de jafuri comise in cursul noptii de joi spre vineri pe strazile orasului italian Milano. Un roman in varsta de 43 de ani, atacat in fata unui bar in zona Loreto, a murit vineri la spital din cauza ranilor. Barbatul a reusit sa le spuna politistilor ca "un alt strain" l-a lovit in fata. Romanul, care avea antecedente penale, a murit din cauza unei hemoragii craniene, relateaza agentia de presa ANSA. Vezi si: Un talhar roman a bagat in coma un batranel! Totul a fost filmat - VIDEO Un barbat din Bangladesh, in varsta de 23 de ani, a murit dupa ce a fost injunghiat langa gara centrala din Milano in cur ...