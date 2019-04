Doua persoane ranite in urma unor accidente rutiere au fost aduse la spitalele din Iasi

Ambulanta 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In cursul zilei de ieri, doua persoane au fost transportate de urgenta la spitalele din Iasi in urma unor accidente rutiere. Este vorba despre o femeie in varsta de 41 de ani si despre un barbat in varsta de 32 de ani. Femeia a fost ranita in urma unui accident rutier la Tomesti. Aceasta a fost tranportata de urgenta la spital cu traumatism cranio-cerebral, contuzie genunchi bilateral si contuzie toraco abdominala. Barbatul a fost ranit in urma unui accident rutier la Roman. Acesta a fost transportat la spital cu politraumatism, fractura de femur bilateral, fracturi costale multiple C6-C9, pneumotorax mini. Daca ti-a placut articolul, te astepta ...