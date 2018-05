Doua persoane, ucise de albine in localitatea Cernatesti din Buzau

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Doua persoane au decedat iar o alta a fost dusa la spital, dupa ce au fost intepate de albine, incidentul avand loc, sambata, in comuna buzoiana Cernatesti. Prefectul de Buzau, Carmen-Adriana Ichim, a declarat, pentru AGERPRES, ca un pavilion cu stupi a plecat, vineri noapte, de la Berca spre Cernatesti, unde este o zona de salcami iar, la un moment dat, mai multi stupi au cazut pe un drum satesc. Trei persoane aflate in masina care transporta stupii au coborat pentru a-i ridica, moment in care albinele, care erau intr-o stare de agitatie, le-au intepat, doua dintre ele, respectiv soferul si un apicultor, pierzandu-si viata, a precizat sursa citata. O a treia persoana, care de asemenea a fost intepata, a fost preluata de ambu ...