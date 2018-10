Doua povestiri mai puțin cunoscute ale lui Ernest Hemingway vor fi publicate anul viitor

Două povestiri pe care Ernest Hemingway le-a scris la jumătatea anilor 1950 şi care sunt puţin cunoscute publicului vor fi publicate anul viitor, scrie news.ro.

Administratorul moştenirii literare a lui Hemingway, Michael Katakis, a declarat pentru AP că „The Monument” şi „Indian Country and the White Army” vor fi incluse în ediţia specială a romanului „For Whom the Bell Tolls” care va fi lansată în 2019.

Noua reeditare va conţine şi „A Room on the Garden Side”, care a fost puţin cunoscută în afara şcolilor înainte ca revista The Strand să o publice vara aceasta.

Volumul „For Whom the Bell Tolls: The Hemingway Library Edition” este programat să apară în vara lui 2019. Acţiunea celebrului roman se petrece în timpul Războiului Civil Spaniol.

Katakis, al cărui volum „Ernest Hemingway: Artifacts from a Life” urmează să apară săptămâna aceasta, a coordonat numeroase proiecte postume. El a colaborat cu fiul autorului, Patrick Hemingway, pentru reeditarea „A Moveable Feast”, „Green Hills of Africa” şi a altor cărţi, între care şi controversata „True at First Light”, pe care Ernest Hemingway a lăsat-o neterminată când s-a sinucis în 1961.

El nu a dat detalii privind ce anume i-a motivat să publice povestirile din anii 1950, parte a Ernest Hemingway Collection, la John F. Kennedy Library and Museum din Boston.

Hemingway a scris cinci povestiri în 1956, în care reflectează asupra perioadei în care a fost corespondent în Al Doilea Război Mondial. El i-a spus la acea vreme editorului său, Charles Scribner Jr., că ar fi de preferat ca ele să fie publicate după moartea sa pentru că sunt „puţin şocante”.

Dintre cele cinci, „Black Ass at the Crossroads” a fost lansată în urmă cu câţiva ani, iar „The Bubble Reputation” va rămâne, deocamdată, nepublicată.