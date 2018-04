Doua produse romanesti, pe cale de a fi protejate la nivel european

Branza framantata google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dupa magiunul de Topoloveni, salamul de Sibiu, telemeaua de Ibanesti si novacul afumat din Tara Barsei, alte doua specialitati stravechi se pregatesc sa cucereasca lumea. Branza framantata din Sangiorz-Bai si carnatii din Tinutul Graniceresc, ambele din Bistrita-Nasaud, ar putea fi urmatoarele produse romanesti protejate la nivel european. Cativa studenti din Cluj au stat cu localnicii care le pregatesc, au facut documentatia si cer ajutorul Ministerului Agriculturii, pentru acreditari. Reteta acestei branze framantate din lapte de vaca este mentionata in documente istorice din secolul XVIII si era vestita in zona muntilor Rodnei. Se framanta manual in ciubar de lemn, iar gustul ei este de neuit ...