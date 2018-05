Doua vesti SPECTACULOASE de la Palatul Culturii din Iasi, in Studioul BZI LIVE! Seful Muzeului de Istorie a Moldovei, arheologul Senica Turcanu a prezentat INFORMATII ce vor IMPRESIONA intreg Iasul - GALERIE FOTO, VIDEO 

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Miercuri, 9 mai 2018, de la ora 15 00 in Studioul BZI LIVE a fost invitat un om si profesionist deosebit! • Este vorba de arheologul dr. Senica Turcanu - coordonatorul fabulosului ai unicului Muzeu de Istorie a Moldovei din cadrul Complexului Muzeal National Moldova - CMNM Iasi • Astfel, continuand sirul emisiunilor - dialog spectaculoase, consistente si pline de secvente ce au in prim - plan Istoria si Cultura, dr. Turcanu a dezvaluit si prezentat cateva elemente legate de comorile aflate in intersantul muzeu din Palatul Culturii, despre artefacte fundamentale ce tin de trecutul acestei zone a Moldovei, despre universul arheologiei, expozitii, proiecte pe care le are in derulare institutia pe care o coordoneaza ...