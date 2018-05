Dovada de eroism! In timp ce oamenii filmau si se uitau, acest militar roman a salvat viata a doua persoane blocate intr-o masina 

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ce se poate spune ca am pierdut in cei aproape 30 de ani ce au trecut de la Revolutie este coeziuea umana, dorinta de a ajuta pe altii, in nevoie. Intr-o lume din ce in ce mai egoista si mai superficiala aparentele sunt cele care par sa conteze mai mult. De-aia, o persoana a zacut pe un trotuar in mijlocul Bucurestiului, de-aia se filmeaza victimele unui accident... Locotenentul Ciprian Ionut Nastase este militar al Brigazii 282 Infanterie Mecanizata "Unirea Principatelor" din Focsani. Punandu-si in pericol propria persoana, militarul a sarit in ajutorul unor persoane blocate in masina cu care tocmai avusesera un accident. Pentru aceasta fapta, seful Politiei Focsan a simtit nevoia sa-i adreseze o scris ...