Dovada SUPREMA ca avem cel mai slab ministru al Sanatatii din ISTORIE! Sorina Pintea pune cruce pe spitalele regionale

Sorina Pintea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In campania electorala din 2016, se anunta ca in conformitate cu programul de guvernare, pana in 2020 vor fi construite opt spitale regionale. Intre timp, situatia s-a complicat, iar ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, sustine ca nu vom avea aceste spitale gata nici macar in 2024, iar constructia va incepe cel mai devreme in 2020-2021. Arsii sunt CONDAMNATI la MOARTE! Familia unui barbat a platit un AVION privat ca sa-i dea o sansa in Italia! Ministrul Sanatatii DOARME! ”Ai nostri consultanti, consultantii Bancii Europene de Investitii, spun 2024, eu spun ca e un termen optimist. Vorbim despre finantare, despre posibilitatea fazarii, tocmai pentru ca avem niste proceduri foarte lungi - nu numai n ...