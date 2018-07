 Dovada suprema! Liviu Dragnea a semnat un protocol cu SRI!!! - DOCUMENT

liviu dragnea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Liviu Dragnea, presedintele PSD, a semnat cel putin un protocol de colaborare cu SRI pe vremea cand conducea Ministerul Dezvoltarii. Informatia este confirmata chiar de minister, intr-un raspuns in baza legii privind liberul acces la informatiile de interes public. Ce spune Claudiu Manda despre OUG pe amnistitie si gratiere: Stiri false Liviu Dragnea a ocupat functia de ministru al Dezvoltarii in perioada decembrie 2012 - decembrie 2014. Ministerul are patru protocoale cu SRI, semnate in 2007, 2008, 2012 si 2014. Cel mai probabil, doar ultimul protocol este semnat de Liviu Dragnea: "Protocol de colaborare intre Serviciul Roman de informatii si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publ ...