Dovada suprema! Ludovic Orban sta extrem de prost in sondaje! Romanii nu il mai vor la conducerea PNL

Ludovic Orban 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Situatia lui Ludovic Orban in PNL nu pare tocmai una roz. Dupa ce ''greii'' partidului ii contesta autoritatea, ba chiar planuiesc inlaturarea sefului PNL de la conducerea partidului, un sondaj realizat de dcnews.ro pare sa arunce scena politica in aer. Felul iresponsabil in care a condus Partidul National Liberal nu a fost lasat nesanctionat de catre membrii PNL. Ludovic Orban a condus dezastruos partidul, iar acest lucru s-a vazut la ultima sedinta BPN care a marcat inceputul sfarsitului pentru Ludovic Orban la sefia PNL. In ultima sedinta a Biroului Permanent National, Ludovic Orban a incercat sa impuna unele modificari la s ...