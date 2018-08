Dovada suprema! Si-a platit amenda de parcare dupa 44 de ani! Biletul care i-a uimit pe politisti

Dave a achitat o amenda dupa 44 de ani google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un cetatean pe nume Dave a platit un tichet de parcare in Pennsylvania ( Statele Unite ale Americii), dupa o pauza de 44 de ani. Politia din Minersville ( Schuylkill County) a primit o scrisoare de la acest barbat, care marturisea ca avea un bon de parcare neplatit. In scrisoare a bagat si 5 dolari. Hidosenia din centrul orasului! Patronul restaurantului Corso amputeaza centrul istoric. Specialistii cer amenzi enorme pentru cladirea de 1,2 milioane de euro - FOTO Biletul era pentru parcarea dintr-o zona cu acces restrictionat, data din anul 1974 si costa 2 dolari. Scrisoarea a fost transmisa politiei cu urmatorul text: "Draga PD, am purtat biletul asta dupa mine in jur de ...