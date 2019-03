Dr. Elena Isan, sefa laboratorului de la DSVSA Iasi, vine la BZI LIVE! Vom afla, in direct, ce contin produsele alimentare pe care le cumparam din marile magazine

ELENA ISAN google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O noua emisiune exploziva, marca BZI! Miercuri, 13 martie, de la ora 13.00, in studioul BZI LIVE va fi prezenta dr. Elena Isan, sefa laboratorului Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Iasi. Vom afla de la dr. Isan ce pericole se ascund in mancarea de post, pe care o cumparam de la magazin, cum trebuie sa alegem carnea sau lactatele, dar si ce analize se pot face in laboratorul foarte modern de la DSVSA. Este bine sa cumparam semipreparate sau trebuie sa alegem doar carnea ca materie prima? La toate aceste intrebari si multe altele vom afla raspunsurile de la dr. Elena Isan, in emisiunea BZI LIVE, miercuri, 13 martie, de la ora 13.00. Emisiunea va putea fi urmarita in direct ...