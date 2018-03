Dr. Mihai Suciu, specialist urolog: Preotii au ajuns atat de nesimtiti incat sa spuna ca nu ingroapa pacientii daca isi doneaza rinichiul. INTERVIU VIDEO

Doctorul Mihai Suciu la emisiunea BZC Live

Doctorul Mihai Suciu, medic specialist urolog in cadrul ICUTR, a facut o serie de dezvaluiri interesante despre sistemul medical, in cadrul emisiunii BZC Live, difuzata in cursul serii de marti, 13 martie, si moderata de catre jurnalistul Dan Horea.

Medicul Mihai Suciu a discutat despre problema transplantului de rinichi in Romania, despre subfinantarea de care au parte spitalele si medicii de la noi din tara, precum si despre chestiuni de etica profesionala, cum ar fi primirea de bani de la pacienti sau refuzul preutilor de a ingropa donatorii de organe.

Inregistrarea completa a emisiunii o puteti urmari in clipul de mai jos.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.