Dr. Ovidiu Bojor (93 de ani): "Sa mancam asta des, deoarece previne infarctul, stimuleaza rinichii si ficatul si calmeaza sistemul nervos"

doctor Ovidiu Bojor

Ovidiu Bojor este un academician si fitoterapeut roman, membru al Academiei de Stiinte Medicale. Este detinator al titlului de Senior Honoris Causa, brevet acordat de catre Forumul Presedintilor Patronatelor din Romania si Diploma de Merit Academic, acordata de presedintele Academiei Romane. Ovidiu Bojor este un renumit farmacist si deopotriva fondator al fitoterapiei moderne in Romania.

Dr. Ovidiu Bojor afirma despre ceapa ca are proprietati terapeutice excelente. Intrucat contine antibiotice din plante, este folosita pentru tratarea racelilor si combaterea bacteriilor si a altor germeni patogeni. Ceapa are efecte benefice asupra sistemului cardiovascular, fluidizand sangele, pentru a impiedica formarea cheagurilor de sange, depunerea de placi aterosclerotice si aparitia unui infarct miocardic. Potrivit studiilor, ceapa contine un compus numit alil propil disulfid, care, la fel ca insulina, ajuta la reglarea nivelurilor zaharului din sange.

Este de ajutor celor care au glicemia mare sau diabet, datorita efectelor hipoglicemiante. De asemenea, ceapa are efecte stimulente dar si calmante asupra sistemului nervos, astfel stimuland ficatul si rinichii, avand o actiune diuretica care ajuta la eliminarea ureei si a clorurilor.

Ceapa este benefica in caz de:

raguseala, tuse

edeme

ascita

ciroza

pleurezie

pericardita

prostatita

adenom de prostata.

Datorita proprietatilor antiseptice poate fi folosita si extern in caz de:

stomatite, afte bucale

furunculoza

abcese

panaritiu

negi

pistrui

ulceratii cutanate

degeraturi

intepaturi de insecte.

Aplicati local cepe coapte sau sub forma de suc de 3-4 ori pe zi.

Mod de aministrare:

Ovidiul Bojor recomanda consumul a 1-2 cepe pe zi. Sau puteti lua tinctura de ceapa, preparata in casa: taiati 2 cepe mici felii si puneti la macerat in 100 ml de alcool de 70 de grade. Lasati 10 zile, apoi strecurati si luati cate 2 lingurite pe zi, cu putinta apa, inainte de masa de pranz si de cina. In caz de prostatite si diabet de tip 2 faceti cure de 10 zile, timp de 6 luni.

In caz de tuse, laringita, bronsite, beti decoct din 4-6 cepe fierte intr-un litru de apa, indulcit cu miere, cate 1-2 cani pe zi. In caz de afectiuni biliare puneti 1-2 cepe la macerat in 100 ml de ulei de masline si luati 2-3 lingurite pe zi.

Ceapa, beneficii pentru sanatate

Scrieri antice atesta ca ceapa a fost folosita inca din anul 4000 i.c. ca tratament pentru mai multe boli. In al doilea razboi mondial, vaporii din pasta de ceapa au fost utilizati pentru diminuarea durerii si grabirea vindecarii ranilor.

Chiar si in prezent, ceapa ofera multiple beneficii pentru sanatate:

anemie – are un continut ridicat de fier

antiinflamator – angentii antiinflamatori din ceapa sunt utili pentru diminuarea simptomelor bolilor inflamatorii, cum ar fi artrita si guta

antiseptic – lupta impotriva infectiilor provocate de bacterii, inclusiv E. coli, salmonella si este eficienta impotriva tuberculozei si infectiilor tractului urinar, cum ar fi cistita.

tensiune arteriala – indiferent daca este consumata cruda sau fiarta, ceapa ajuta la scaderea tensiunii arteriale in mod natural. Ajuta la subtierea sangelui, dizolva cheagurile de sange si curata sangele de grasimi nesanatoase

colesterol – mancand o jumatate de ceapa cruda in fiecare zi, valorile colesterolului rau se vor diminua, se vor estompa manifestarile trombozei si vor fi prevenite accidentele cardiovasculare

prevenirea cancerului de colon – fructo-oligozaharidele din ceapa stimuleaza inmultirea bacteriilor bune din colon si ajuta la reducerea riscului cresterii tumorilor care s-ar putea dezvolta la nivelul colonului

constipatie si flatulenta – pentru ameliorarea constipatiei cronice si flatulentei se va consuma ceapa din belsug

diabet – cromul din compozita cepei mentine sanatatea celulelor persoanelor care sufera de diabet, contribuie la scaderea nivelului de insulina si creste toleranta la glucoza

proprietati diuretice si de curatare a sangelui – ceapa impiedica retentia de apa, ajuta la eliminarea nisipului din urina, amelioreaza guta si artrita

tulburari ale urechii – pentru a opri tinitusul, in anumite culturi se introduce in ureche putina vata inmuiata in suc de ceapa

caderea parului- cercetarile au demonstrat ca sucul de ceapa aplicat pe scalp de doua ori pe saptamana timp de doua luni duce la regenerearea parului

rapel imunitar – ceapa intensifica circulatia sanguina si stimuleaza transpiratia. Este utila pe vreme rece pentru indepartarea infectiilor, reduce febra si transpiratia manifestate in raceala si gripa

osteoporoza- s-a descoperit recent ca un din component regasit in ceapa previne fragilizarea oaselor.

probleme respiratorii – se mixeaza cantitati egale de suc de ceapa si miere si se iau cate 3-4 lingurite din acest amestec zi de zi pentru fluidizarea mucusului si prevenirea formarii acestuia.

De asemenea, ceapa este unul din cele mai bune remedii impotriva racelilor

libidou scazut – ceapa este un afrodisiac puternic, dupa usturoi. Pentru obtinerea acestui efect, soiul alb este cel mai eficient.

infectii ale tractului urinar – se fierb cateva bucati de ceapa alba in jumatate de litru de apa pana cand apa se evapora. Se strecoara prin sita, se lasa sa se raceasca si se bea. Proprietatile antibacteriene ajuta la calmarea senzatiei de arsura la urinat.

