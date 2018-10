Dr. Sidonia Susanu: “Daca Ginecomastia este determinata de obezitate, aspectul se poate ameliora prin scaderea in greutate” 

ginecomastia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ginecomastia este termenul medical pentru sanii barbatesti mariti in volum. Cauzele ginecomastiei sunt extrem de variate, si desi unele boli sau administrarea unor anumite medicamente sunt asociate clar cu Ginecomastia, totusi exista cazuri unde cauza nu poate fi precis determinata. Ginecomastia afecteaza intre 40 si 60% dintre barbati. Ginecomastia apare de obicei la pubertate si poate determina probleme psihologice serioase atat la adolescent cat si la adult. Exista multe teorii in ceea ce priveste cauzele ginecomastiei; in timp ce in multe cazuri este vorba de o cauza congenitala/ ereditara poate fi incriminata, in multe altele, cauza ramane necunoscuta. Ginecomastia poate fi un subiect extrem de sens ...