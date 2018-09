Dr. Sidonia Susanu: De ce toamna este momentul potrivit pentru Rinoplastie?

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Operatia de rinoplastie este o procedura complexa si poate avea ca scop atat corectarea unor malformatii congenitale ale nasului, a unor deformari cauzate de traumatisme survenite pe parcursul vietii cat si inlaturarea unor obstructii nazale (in cazul corectarii deviatiei de sept, de exemplu). De ce toamna este momentul potrivit pentru Rinoplastie? Pentru ca manifestarile climatice sunt resimtite cu usurinta de corpul uman iar, toamna este, in majoritatea cazurilor, cel mai indicat sezon pentru procedurile invazive, din motive obiective care tin de perioada de recuperare postoperatorie. …de la chirurgia reconstructiva la chirurgia estetica a nasului Practicata in India din cele mai vechi timpuri, ...