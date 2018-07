Dr. Sidonia Susanu despre liftingul bratelor in cazul unei pierderi importante in greutate

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Este o procedura care se adreseaza excesului de piele de la nivelul bratelor. Poate fi asociata sau nu cu liposuctia bratelor si presupune „repozitionarea” pielii de la nivelul bratelor si excizia excesului tegumentar. In general este folosita in cazul persoanelor care in urma unei pierderi importante in greutate prezinta asa-numitele „falduri” de piele sub brate. Acestea nu au doar un aspect inestetic, dar in anumite situatii pot determina prejudicii functionale in activitatea zilnica a persoanei respective. In situatia in care paniculul adipos este in exces, liftingul bratelor se poate asocia cu liposuctia, efectuata la inceputul procedurii. Liftingul bratelor se poate realiza in varianta minima sau ext ...