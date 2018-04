Dr. Simona Tivadar: „Dupa ce mancam, exista doua cai – sa arzi sau sa depui. A treia cale nu exista“

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In cadrul unui seminar despre nutritie, dr. Simona Tivadar, medic primar de diabet, nutritie si boli metabolice, a vorbit despre ce ar trebui sa mancam, despre nutrientii principali si secundari, precum si despre riscul excesului de antioxidanti. Ce mancam e a doua intrebare importanta dupa de ce mancam, a afirmat dr. Simona Tivadar, medic primar de diabet, nutritie si boli metabolice. „Mancam alimente. Ele sunt facute din nutrienti principali si secundari. Trebuie sa ne gandim ca in fiecare zi creierul nostru face un soi de bilant ce-ai cheltuit in ziua cu pricina, inclusiv referitor la micronutrienti, ce aminoacid iti lipseste, ce vitamina si ce nevoi ai avea. Si atunci , in mod natural te-ai indrepta spre acele a ...