Dr. Streinu Cercel: "75% dintre romani nu stiu ca au aceasta boala"

Este o epidemie surda, muta, iar in momentul in care apar simptomele vorbim deja de o faza avansata. Managerul Institutului National de Boli Infectioase Prof. Dr. „Matei Bals", Adrian Streinu Cercel a declarat ca „trei sferturi dintre cei infectati cu virusul hepatitei C nu au nici cea mai mica idee ca au aceasta boala". Adrian Streinu Cercel a declarat, in cadrul unei conferinte de presa, ca 75% dintre cei infectati cu virusul hepatitei C nu au nici cea mai mica idee ca au o astfel de afectiune intrucat nu prezinta niciun fel de simptome. Vorbim de fapt de ciroza hepatica sau, si mai rau, de cancer hepatic. Din cei care stiu ca sunt infectati doar 3 pana la 5% primesc terapie ...