Draga Olteanu Matei, internata in spital. Care este starea actritei

Draga Olteanu Matei a fost internata la spitalul din Piatra Neamt, din cauza unor probleme serioase de sanatate. Conform tvmneamt.ro, s-a vorbit chiar de o pancreatita, insa surse medicale au declarat ca lucrurile nu au fost chiar atat de grave.

Actrita a ajuns la spital cu mai multe afectiuni la ficat, pancreas si fiere, toate pe fondul varstei destul de inaintate: 84 de ani. Starea ei este in curs de ameliorare si va fi externata peste cateva zile.

Draga Olteanu Matei a ales acum cativa ani sa se stabileasca la Piatra Neamt, unde locuieste la o cunoscuta pensiune. Este o apreciata actrita de comedie, ce a jucat in 90 de filme, in peste 50 piese de teatru si 100 de roluri in televiziune.

