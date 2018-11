Dragnea a primit acelasi „tratament” ca Toader. Mesaj impotriva sefului PSD, proiectat pe Palatul Parlamentului: „Liviule, valiza, Liviule! ”

Saptamana de foc: Olguta Vasilescu anunta excluderi din PSD si remaniere in Guvern Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat duminica seara ca vor fi excluderi din PSD, in urma sedintei Comitetului Executiv National al PSD, care se va desfasura, luni, de la ora 12:00, la Palatul Parlamentului. De asemenea, fostul primar spune ca 100% vor fi remanieri in Guvern.

Luni, ziua SEISMULUI in PSD? Declarația unui ministru: Este foarte posibil sa fie excluderi! Lia Olguța Vasilescu a vorbit la Antena 3, în emisiunea Subiectiv, și despre CEx PSD și dacă vor fi sau nu excluderi din ...

Sanziana Buruiana sare la gatul celor care și-au costumat copiii, de Halloween: „Nu le puneți masca de demon!” Dacă majoritatea vedetelor și-au costumat copiii în fel și fel de costume cu ocazia Halloween-ului, Sânziana Buruiană nici nu vrea să audă de așa ceva. Mai mult, blondina are o părere extrem de fermă în ceea ce privește această sărbătoare. Sânziana Buruiană nu și-a copiat colegele din showbiz și nu a costumat-o pe fiica ei, […] The post Sânziana Buruiană sare la gâtul celor care și-au costumat copiii, de Halloween: „Nu le puneți mască de demon!” appeared first on Cancan.ro.

Exatlon 04 noiembrie. Momente de panica in Republica Dominicana: Betty, luata cu targa de pe teren “Are nevoie de oxigen. Repede!” În cea mai recentă ediție a emisiunii “Exatlon” s-au petrecut mai multe accidentări. Primul căruia i s-a făcut rău a fost Ciprian, concurent din echipa “Războinicilor”, și, ulterior, Betty, care a fost luată cu targa. Citește și: Exatlon 3 noiembrie. Replici acide între concurenți în timp ce se luptau pentru casă. Giani Kiriță: “Cui arăţi […] The post Exatlon 04 noiembrie. Momente de panică în Republica Dominicană: Betty, luată cu targa de pe teren “Are nevoie de oxigen. Repede!” appeared first on Cancan.ro.

Meme, pus la colt de Gigi Becali, din cauza finuței Gabriela Firea: ”Da, Gigi, am greșit! Iarta-ma!” Meme Stoica, directorul sportive al FCSB, a criticat-o indirect pe Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, după ce pe Arena Națională a fost organizată o competiție pentru copii. Meme a acuzat că aceștia au stricat gazonul, înaintea meciului cu Astra, de duminică seara. Gigi Becali s-a luat, imediat, de Meme, în direct, la tv. ”Mă […] The post Meme, pus la colt de Gigi Becali, din cauza finuței Gabriela Firea: ”Da, Gigi, am greșit! Iartă-mă!” appeared first on Cancan.ro.

Vasilescu: Salariul minim pe economie va fi majorat de la 1 decembrie; in sedinta de Guvern va intra o ordonanta de modificare a Codului Muncii Salariul minim pe economie va fi majorat de la 1 decembrie 2018 şi va fi diferenţiat în funcţie de studii, iar săptămâna viitoare sau la următoarea şedinţă de Guvern va intra o ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Codului Muncii în acest sens, a declarat, duminică seara, ministrul Muncii, Lia Olg ...

Rares Bogdan acuza o conspiratie impotriva sa. Presupuse mesaje de pe WhatsApp, lansate in presa Rareş Bogdan, realizatorul emisiunii "Jocuri de putere" de la Realitatea TV, îl acuză pe Liviu Dragnea că a orchestrat o un atac la adresa sa, cu scopul de a opri dezbaterea în emisiune a temei valizei cu informaţii de la Tel Drum. Acuzaţia vine după ce România TV a prezentat presupuse mesaje de pe ...

Dacian Ciolos, atac DUR la adresa PNL-ului. Replica lui Alexandru Nazare pentru "lupul imbracat in oaie" Dacian Ciolos a lansat un atac dur in cursul zilei de astazi la adresa Partidului National Liberal, criticand strategia ...

Politistul din Pitesti si-a premeditat fapta. Inainte sa-si omoare fiul si sa se sinucida, le-a scris sotiei si parintilor Detalii socante in cazul din Arges, unde un politist si-a impuscat mortal fiul de trei ani, apoi s-a sinucis. Barbatul a...