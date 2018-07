Dragnea a varsat cornul abundenței: In 2019, punctul de pensie va ajunge la 1.265 lei. Toate pensiile vor crește

Președintele PSD a prezentat, duminică seara, noua lege a pensiilor și modificările care vor avea loc, astfel în 2019 punctul de pensie va fi de 1.265 lei, ajungând în 2021 la 4.256 lei net. Liviu Dragnea a precizat însă că această lege nu se aplică pensiilor speciale.

Liviu Dragnea: Se fac discuții acum pentru posibile ordonanțe de guvern pentru legea off-shore

„În 2017 l-am dus la 1.000 lei punctul de pensie, în 2018 la 1.100 de lei, în 2019, așa cum am spus în programul de guvernare, 1.265 de lei punctul de pensie. La punctul de pensie, să luăm 1,500 lei pensie brută. Cineva care avea atât în 2016, net lua 1.399 lei, scădem 5,5% contribuția socială și 16% diferența care era peste 1.100 lei. Noi am eliminat sub 2.000 lei pensie, astfel că a crescut (n.r. - pensia) în 2017, ca urmare a creșterii punctului de pensie, dar a crescut și netul pentru că am eliminat contribuția la sănătate. Deci am egalat brutul cu netul. În 2020 este mai mult decât dublu față de netul din 2016. (…) Cu formula din noua lege, în 2021 va 4.507 lei brut și pensia netă avem mai mult decât o triplare a pensiei, 4.256 lei net. (...) Această lege nu se aplică la pensiile speciale. Pensiile speciale nu fac obiectul acestei legi”, a declarat duminică seara, președintele PSD, Liviu Dragnea, la România TV.

Social democratul a anunțat și care este noua formulă de calcul a pensiei, care va intra în vigoare din 2021.

„Care va fi noua formula de calcul? Pensia va fi numărul de puncte înmulțit cu valoarea de referință. Valoarea punctului de referință este raportul dintre punctul de pensie din 2020, 1.175 lei mărit cu 5%, care înseamnă rata inflației și jumătate din creșterea salariului. Aceste lucruri vor intra în vigoare din 2021. Vor intra în vigoare mai devreme doar într-un singur caz, dar este nevoie de recalcularea tuturor pensiilor. Este practic imposibil, trebuie recalculate pensiile pentru toți pensionarii, toți 5,2 milioane”, a mai spus Dragnea.

Liviu Dragnea a mai precizat că va fi introdus „principiul contributivității, adică atât cât contribui, atât ai pensia”, ce vizează companiile care nu plătesc contribuții. Acesta, spune Liviu Drganea, este și motivul pentru care s-a realizat transferul contribuțiilor.

„Introducem pentru prima oară principiul contributivității, adică atât cât contribui, atât ai pensia. Companiile care nu plătesc asigurările sociale pot avea probleme, dar fiecare cetățean va fi informat de numărul de puncte acumulate. Sunt acum situații în care companiile nu plătesc contribuții sociale. Angajații trebuie să știe cât vor primi. Dacă noi lucrăm la o companie care nu plătește contribuțiile, nu e corect pentru ceilalți care lucrează la firme care își plătesc contribuțiile. Unul dintre motivele pentru care s-a realizat transferul contribuțiilor către angajat este că erau două milioane de români care munceau și pentru care nu se plăteau contribuțiile sociale. Atunci aveam un deficit de șase miliarde de lei la bugetul de pensii, acum s-a micșorat la trei miliarde. Va ajunge la zero, dar în fiecare an trebuie să virăm la bugetul de stat”, a mai spus Liviu Dragnea.