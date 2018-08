Dragnea: Am primit amenintari pline de violenta; indivizi ma priveau cu insistenta, faceau gesturi care semnifica moartea

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, că la câteva zile după câştigarea alegerilor de către PSD a început să primească ameninţări pline de violenţă, precizând că ulterior a observat indivizi care îl priveau ''cu insistenţă'' şi ''făceau gesturi care semnifică moartea''. "La câteva zile după câştigarea alegerilor am început să primesc ameninţări prin tot felul de mijloace şi, indiferent de la cine veneau, erau pline de violenţă", a afirmat Dragnea la Antena 3. El a spus că a observat indivizi care îl priveau cu insistenţă, mereu alţii, şi care au devenit "din ce în ce mai ostentativi". "Făceau gesturi care semnifică moartea, îşi treceau mâna prin dreptul gâtului", a afirmat Liviu Dragnea. Dragnea a relatat mai multe episoade, printre acestea unul în care, aflându-se la volan pe "o străduţă îngustă" din zona 13 Septembrie, maşini fără numere de înmatriculare au încercat să blocheze autovehiculul în care se afla. "M-am gândit mult dacă să vorbesc cu instituţii ale statului. (...) Am renunţat şi am ţinut aceste fapte sub tăcere până ieri. (...) Au început acum ameninţări asupra copilului meu şi asupra familiei", a adăugat Dragnea. AGERPRES/(AS - autor: Cătălin Alexandru, editor: Mihai Simionescu, editor online: Gabriela Badea)