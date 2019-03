Dragnea anunța modificari la OUG 114

Liderul PSD Liviu Dragnea a spus, joi, la Parlament, cum se va modifica OUG 114.

Principalele declaratii:

- Obiectivele au ramas neschimbate, sa creasca nivelul de intermediere bancara, sa scada dobanzile, sa creasca nivelul de implicat al sistemului bancar in economia romaneasca si sa existe prevederi care sa stimuleze bancile sa acorde credite pentru economia romaneasca

- In ce priveste fondurile de pensii, ministrul Finantelor a avut intalnire cu companiile si au convenit sa proroge primul termen pana la care sa fie majorat capitalul social pentru ca impreuna sa gaseasca cele mai bune formule astfel incat companiile sa inceapa sa investeasca si in altceva decat in titluri de stat.

- In zona de telefonie mobila vorbim de amenda de pana la 10% daca se incalca autorizarea, dreptul de acces, tulburarea proprietatii

- Zona de gaze: premierul va decide pana maine daca pentru consumatorii industriali se poate elimina plafonarea pretului la gaze dar sunt discutii in continuare