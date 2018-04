Dragnea anunta un miting urias organizat de PSD pentru sustinerea familiei traditionale

Liviu Dragnea a anuntat, la finalul sedintei CEx de luni, ca liderii PSD au decis organizarea unui miting de amploare "pentru sustinerea familiei traditionale".



"Am decis organizarea unui miting mare al PSD pentru sustinerea familiei traditionale, pentru a nu exista niciun echivoc in abordarea pe care o are PSD pe acest subiect", a declarat Dragnea.



-vom reveni cu amanunte-

