Dragnea: Colegi din PSD au lucrat la un document privind punerea sub acuzare de inalta tradare a lui Iohannis

Şeful PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminică seara, că unii dintre colegii săi din partid lucrează la un document care vizează punerea sub acuzare de înaltă trădare a preşedintelui Klaus Iohannis, dar că nu s-a luat încă o decizie în privinţa acestuia. "Există acel document, unii colegi din partid l-au lucrat, am ştiut că îl lucrează, nu este finalizat şi nici nu s-a ajuns la o discuţie finală ca să luăm o decizie. Nu am discutat nici cu domnul Tăriceanu subiectul acesta până acum. (...) Nu am ajuns acolo încă, nu mi-aş dori să ajung acolo, dar nu este imposibil, pentru că sunt acţiuni care au adus deservicii României şi din punct de vedere economic, şi din punct de vedere politic, şi din punct de vedere strategic", a precizat Liviu Dragnea, la Antena 3. El a mai apreciat că există "multe acţiuni" recente, dar şi din perioada anterioară, ale lui Klaus Iohannis, care "pot îmbrăca forma trădării", dacă sunt citite cu atenţie articolele aferente din Codul Penal. În acest sens, a făcut referire la momentul în care Iohannis a cerut Guvernului să precizeze dacă mai sunt bani de pensii şi salarii. "În momentul în care pui o asemenea întrebare, tu fiind preşedintele României, toate pieţele internaţionale reacţionează. Toţi cei cu care România are legături financiare pot să reacţioneze în defavoarea României. Poate ministrul de Finanţe prezintă o analiză, dacă au făcut-o, în acea perioadă, în acele zile, dacă cumva sau cât România a avut de pierdut, poate să influenţeze cursul leu-euro, leu-dolar", a spus el. Dragnea a mai făcut referire şi la "toate ieşirile, incitările" la adresa Guvernului şi a Parlamentului, dublate de afirmaţii "mincinoase". "De asemenea, toate ieşirile, incitările, atacurile la Guvern, atacurile la Parlament, atacurile la premier şi la alţii, în mod frecvent, dublate de alte afirmaţii mincinoase, că nu se face aia, că nu se face aia, nu se face aia, au creat impresia, în afara ţării, că aici există instabilitate economică, adică nu există o stabilitate economică unde merită să investeşti, şi dacă investitorii l-ar fi luat în serios - slavă Domnului, nu l-au luat în serios - dar dacă l-ar fi luat în serios, bloca orice fel de investiţie în România. Incitarea la schimbarea ordinii constituţionale. Lucrurile sunt foarte clare aici, nici măcar nu e complicată definiţia. Când vrei să dărâmi un guvern, nu, prin mijloacele parlamentare şi mijloacele constituţionale, este o schimbare a ordinii constituţionale, deci este incitare la ordinea constituţională. Sunt multe lucruri care au produs rău României, deci lista poate fi completată", a precizat Dragnea. AGERPRES/(A - autor: Irinela Vişan, editor: Oana Popescu, editor online: Adrian Dădârlat)