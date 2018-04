Dragnea DESFIINTEAZA protocoalele secrete: 'Reprezinta baza scrisa pentru un sistem de POLITIE POLITICA...'

Liviu Dragnea a declarat marţi că nu ştie şi nici nu îl interesează foarte mult la cine s-a referit fostul prim-adjunct al SRI Florian Coldea când a vorbit despre Iuda, liderul PSD apreciind că protocoalele încheiate între SRI şi alte instituţii reprezintă baza scrisă pentru un sistem de poliţie politică.

Citeşte şi: Şeful Senatului dă SEMNALUL, în scandalul protocoalelor: 'Comisia din Bundestag S-A CRUCIT...'

"Acele protocoale secrete de fapt reprezintă baza scrisă pentru un sistem de poliţie politică care a fost construit în România. Eu ştiu, eu am trăit înainte de '89 şi atunci era fosta Securitate care făcea cercetări penale. Acele protocoale au creat baza ca SRI să se apropie de ideea de cercetări penale", a spus Liviu Dragnea la Parlament, potrivit AGERPRES .

Preşedintele Camerei Deputaţilor a mai afirmat că relaţia pe care o are acum cu directorul SRI, Eduard Hellvig, o avea "şi înainte cu George Maior şi cu Florian Coldea".

De altfel, Dragnea a mărturisit că a fost dezamăgit de modul în care a decurs audierea lui Florian Coldea în cadrul comisiei.

"Eu, în general, nu îi cert pe colegii mei din Comisia SRI, nici măcar pe preşedintele Manda, dar eu am înţeles că acolo sunt audieri. La audieri nu te duci şi citeşti şi pleci, din câte înţeleg eu. Aia nu e audiere, aia e un seminar în care cineva vine, citeşte nişte hârtii, a dat mâna şi a plecat şi eventual mai spune nişte pilde. (... ) Am văzut la televizor. Am înţeles că şi în interior, ce am auzit şi eu pe surse (despre faptul că Florian Coldea a venit la Comisia SRI şi a citit de pe nişte hârtii - n.r.). (...) Cu Iuda - habar nu am la cine se referă şi sincer nici nu mă interesează foarte mult", a spus Dragnea la Palatul Parlamentului, întrebat cum i s-a părut declaraţia lui Coldea după ce a fost audiat la Comisia SRI pe 5 aprilie şi despre cine crede că vorbea când a adus vorba despre Iuda.



Liderul PSD a adăugat că el crede că principalele subiecte sunt cele legate de ce s-a întâmplat în aceşti ani, şi nu cele legate "de porci, de şorici, de pilda respectivă".

"Să se ameninţe între ei care vor. Toate aceste perdele de fum nu pot acoperi ceea ce s-a întâmplat şi ceea ce începe să iasă la iveală în fiecare zi. Este un proces care, după părerea mea, nu mai poate fi oprit, cu toate piedicile şi cu toate frânele", a menţionat el.