Dragnea, despre o discutie cu premierul pe tema evaluarii ministrilor: Mi-a aratat ca are deja un punct de vedere finalizat

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, a declarat marţi seară că premierul Viorica Dăncilă are deja un punct de vedere finalizat în ceea ce priveşte membrii actualului Guvern, ''care ar trebui să nu mai continue, cel puţin în această echipă'', menţionând că acest punct de vedere i l-a transmis duminică, de ziua sa. "Am văzut foarte multe informaţii, am văzut foarte multe păreri, am văzut foarte multe analize, chiar acţiuni ale unor colegi de-ai mei, din Partidul Social Democrat din România, unii colegi din Guvern care şi-au comandat sondaje proprii pe tot felul de reţele de socializare, care şi-au comandat susţineri destul de înălţătoare din partea unora sau altora, alţii supăraţi, alţii vorbind de negocieri, alţii dând ca sigur că sunt tensiuni în PSD. Nu e vorba despre asta. Aşa cum am spus şi eu, şi doamna prim-ministru a avut o perioadă în care ţinând cont şi de ceea ce a primit de la colegii din partid, din acel grup de nouă magnifici - glumesc, sunt colegi la care chiar ţin şi îi respect -, precum şi din propriile evaluări făcute la Guvern, am avut o discuţie în acest weekend, chiar duminică, de ziua mea, şi mi-a arătat că are deja un punct de vedere finalizat în ceea ce priveşte membrii din actualul Guvern, care ar trebui să nu mai continue, cel puţin în această echipă şi că în perioada următoare lucrează să-şi contureze care sunt variantele de înlocuire pentru aceşti colegi. Şi poziţia dumneaei şi poziţia mea sunt destul de bine conturate, în sensul că este o remaniere importantă, este o remaniere care trebuie să ţină cont de obligaţiile, provocările pe care le vor avea România şi Guvernul României în următorul an, şi nu numai, şi atunci trebuie să cântărească foarte, foarte bine orice propunere care va veni în Comitetul Executiv al PSD. Restul e cancan", a afirmat Dragnea la Palatul Parlamentului. Cât priveşte data când va avea loc şedinţa Comitetului Executiv al PSD şi criteriile care vor sta la baza remanierii, liderul social-democrat a spus că CEX-ul va fi stabilit de partid, şi "nu de presă", iar la baza evaluării miniştrilor vor sta numai criterii de competenţă, şi nu "chestiuni personale, de puci". El a adăugat că o să fie şi nişte "dezamăgiri, surprize". "Eu ţin foarte mult la colegii mei şi le spun mereu să înţeleagă că încă CEX-ul de la PSD, care a devenit deja eveniment naţional, încă este convocat de noi, nu de presă. Deocamdată îl convocăm noi, din moment ce nu am anunţat un CEx, nu am anunţat o zi anume, ci am anunţat doar, nu am ascuns faptul că analizăm cu atenţie, în frunte cu primul-ministru, activitatea fiecărui ministru în parte, şi nu pe chestiuni personale, pe chestiuni de puci, nepuci, pucişti, nepucişti, pentru că din ce am vorbit cu doamna prim-ministru o să fie şi nişte dezamăgiri şi nişte surprize. Se au în vedere doar eficienţa, capacitatea de comunicare, capacitatea de muncă, şi capacitatea de a gestiona relaţiile obligatorii, şi comunicarea obligatorie şi coordonarea obligatorie pe care trebuie să le aibă majoritatea membrilor Guvernului în perioada asumării Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene. Restul sunt oameni nerăbdători, oameni supăraţi, oameni care se iau după zvonuri şi care se enervează, oameni care se iau după zvonuri şi se bucură. Eu mai mult decât să fiu foarte clar, să vorbesc foarte limpede şi rar, cât de rar pot, ca să înţeleagă toată lumea, nu pot să fac mai mult", a punctat Dragnea. Întrebat câţi miniştri pleacă şi dacă se menţine criteriul zonal, regional, în alegerea celor noi, preşedintele PSD a răspuns: "Eu nu o să pot să opresc niciodată presa să facă guverne şi cred că nici nu e bine să oprim presa să facă guverne, pentru că dacă nu sunt alte subiecte, de ce să nu fie şi subiectul ăsta? Dar nu pot să fac lucrul ăsta, pentru că am stabilit de la început şi mă cunoaşteţi foarte bine că nu o să dau eu nici pe surse, nici în public înainte de astfel de întâlniri importante astfel de nume". AGERPRES /(A-autor: Sorin Peneş, editor: Antonia Niţă, editor online: Gabriela Badea) Citiţi şi: * Dăncilă, despre remaniere: Va fi o decizie care se va lua combinat - în funcţie de programul de guvernare şi de susţinerea politică