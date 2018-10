Dragnea, despre o eventuala demisie a lui Tudorel Toader: Suntem intr-o dilema. Daca ne cearta, sa se aseze la rand

Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, referitor la o eventuala demisie a ministrului Justitiei Tudorel Toader, ca PSD este intr-o dilema. Asta, in contextul in care preseditnele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, cere ca Toader sa ramana in functia de ministru, in timp ce presedintele Klaus Iohannis a cerut demisia acestuia.