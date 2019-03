Dragnea, despre Parchetul European: Nu pot sa-l contrazic pe Șerban Nicolae

Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat, luni, la Parlament, că nu poate să îl contrazică pe liderul senatorilor PSD Șerban Nicolae care a afirmat ca Romania poate s-a grabit cand a aderat la Parchetul European.

„Nici nu pot sa-l contrazic foarte mult. Am mai zis odata, dupa ce am vazut care este procedura prin care va fi desemnat viitorul procuror european, va spun ca indiferent cine va ajunge, este o problema. In urma unor negocieri politice, discutii, eu m-as fi asteptat sa rezulte in urma unor evaluari, analize, concursuri, interviuri, facute de un grup de juristi de renume din Europa. Dar, iertati-ma, sunt multi care isi pun problema daca se poate avea incredere in cel care va ajunge in urma unor negocieri pur politice”, a spus Dragnea.

Întrebat despre o ieșire a României din Parchetul european, Dragnea a zis: „Nu exista aceaasta discutie in PSD”.

