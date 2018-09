Dragnea, despre poza cu el alaturi de ”statul paralel”: cine statea in capul mesei

In ultimile doua saptamani am asistat la ceea ce presa a denumit Scansdalul "Rosal" la primaria sectorului 3. In sensul ca Robert Negoita, primarul Sectorului 3, a renuntat la serviciile firmei de salubrizare Rosal in favoarea propriei companii de salubrizare, infiintata la primaria de sector dupa modelul companiilor de la primaria Capitalei.