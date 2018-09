Dragnea, despre poza cu Maior: De unde sa stiu ca Maior si Kovesi stateau cu fundul pe protocoale ilegale

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni seară, la Antena 3, că nu ştie dacă fotografia în care el apare alături de George Maior şi care a fost prezentată de fostul premier Victor Ponta este reală sau nu, afirmând că "securiştii sunt în stare de orice". De asemenea, liderul PSD a spus că el nu a ascuns faptul că s-a întâlnit cu George Maior şi cu Florian Coldea şi a explicat că faptul că apare în poze stând de vorbă cu unul şi cu altul nu îl compromite pe el, ci îi compromite pe ei, pentru că "arată încă o dată cât de securişti sunt".â

“Habar nu am dacă fotografie de aseară este reală sau nu. Securiştii sunt în stare de orice, să photoshopeze, dar eu nu am ascuns niciodată faptul că m-am întâlnit cu Maior şi cu Coldea. Din ce îmi aduc aminte, cred că atunci era vorba de un eveniment, ziua SRI. La acest eveniment erau peste 100 de oameni, membrii Guvernului, eu atunci eram vicepremier, conducerea Parchetelor, conducerea ICCJ, lieri de partide din opoziţie, parlamentari din Comisia SRI, deci eram 100 şi ceva de persoane. Primeam invitaţie şi mergeam. Mâine-poimâine, poate să apară o poză între mine şi Gabi Vlase. Chiar am făcut poze cu Gabi Vlase”, a declarat Liviu Dragnea.

El a mai spus că atunci nu avea de unde să ştie faptul că Maior şi Kovesi “stăteau cu fundul pe nişte protocoale ilegale şi neconstituţionale”. Dragnea a mai susţinut că aceste poze îi sunt date lui Ponta de către Maior, care ar trebui "să scoată toate pozele de la aceste evenimente care erau semipublice".

“Nu aveam de unde să ştiu eu atunci că şi Maior, şi Kovesi, care apare acolo în fundal, stăteau cu fundul pe nişte protocoale ilegale şi neconstituţionale, dar astea sunt metode securiste. De ce nu scot toate pozele? Eu chiar îi zic lui Ponta, de fapt lui Maior, că Maior i le dă, să scoată toate pozele de la aceste evenimente care erau semipublice. Erau un fotograf de la SRI care făcea poze”, a mai declarat Liviu Dragnea.

Liderul PSD a afirmat, ironic, că poate apare într-o poză şi cu fosta judecătoare Livia Stanciu, cea care l-a condamnat în dosarul Referendumului.

“Poate apar într-o poză cu doamna Livia Stanciu, care ulteiror m-a şi condamnat sau m-a condamnat. Faptul că într-o locaţie eu am poze stând de vorbă cu unul şi cu altul, nu mă compromite pe mine, ci îi compromite pe ei, pentru că arată încă o dată cât de securişti sunt”, a spus Liviu Dragnea.

În acest context, el a susţinut că toate guvernele erau făcute "cu viza lui Maior".

"Toate guvernele erau făcute cu viza lui Maior. Primul Guvern, în 2012, a fost făcut de Ponta cu Maior. Aici nu sunt dubii. În ziua moţiunii, când a picat Guvernul Ungureanu, Crin cu mine, cu Victor Ponta, cu Hellvig, Daniel Constantin, am hotărât să ne întâlnim la Victor Ponta acasă, la ora opt seara, după ce Ponta merge la Băsescu, ca să discutăm despre componenţa noului Guvern. M-a sunat când mergea spre Cotroceni şi m-a rugat să zic şi eu să nu facem Guvernul în seara asta. (...) Ne-am întâlnit şi ne-am întâlnit degeaba. A doua zi dimineaţă, ei doi au plecat undeva în nord cu elicopterul, era o întâlnire programată, şi după-amiază m-a sunat Crin şi mi-a zis că dimineaţă la şapte, când s-au văzut la elicopter, Ponta i-a arătat propunerile pentru noul Guvern. După care, la câteva zile, eu veneam de la munte şi Ponta a insistat să merg cu maşina, am insistat că nu vreau cu SPP. Eu am mers la volan, el în dreapta, iar în faţă şi în spate erau două maşini de la SPP şi pe drum încerca să îmi spună că George Maior a discutat cu el despre Guvern şi că trebuie să înţelegem că sunt nişte constrângeri şi ca să mă convingă l-a sunat pe Maior şi mi l-a dat la telefon, care mi-a zis să înţeleg că Guvernul trebuie făcut aşa (...) a fost o discuţie suprarealistă pe care am şi închis-o, pentru că era un şoc pentru mine", a susţinut Dragnea.

Fostul premier Victor Ponta a publicat duminică seară pe contul său de Facebook o fotografie în care preşedintele PSD, Liviu Dragnea, apare alături de fostul director al Serviciului Român de Informaţii (SRI), George Maior, iar în planul al doilea poate fi văzută fosta şefă a DNA Laura Codruţa Kovesi, stând pe o canapea. Ponta îi roagă pe "curajoşii" din Comitetul Executiv (CEx) să îl întrebe pe Dragnea cât de tare lupta el cu George Maior în anii trecuţi.

Luni seară, Victor Ponta a prezentat, la B1, fotografia în original cu Liviu Dragnea şi George Maior, dar şi o poză în care Liviu Dragnea apare cu Florian Coldea şi George Maior.