Dragnea despre prima poza publicata de Ponta: Habar n-am daca este reala sau nu

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat că "habar" nu are dacă fotografia în care este alături de George Maior şi în care apare şi Laura Codruţa Kovesi, pe care Victor Ponta a făcut-o publică, este reală sau nu. "Habar n-am dacă fotografia de aseară este reală sau nu, securiştii sunt în stare de orice, să photoshopeze. Eu nu am ascuns niciodată faptul că m-am întâlnit cu Maior, că m-am întâlnit cu Coldea. Din ce îmi aduc aminte cred că atunci era vorba de un eveniment, ziua SRI, la acest eveniment erau cred că peste 100 de oameni, membrii Guvernului, eu atunci eram vicepremier, conducerile de la Parchete, conducerea de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, lideri de partide din Opoziţie, parlametari din Comisia SRI, deci acolo eram 100 şi ceva de persoane, primeam invitaţie şi mergeam. (...) Nu aveam de unde să ştiu eu atunci că şi Maior şi Kovesi, care apare acolo în fundal, stăteau cu fundul pe nişte protocoale ilegale şi neconstituţionale. Astea sunt metode securiste. De ce nu scot toate pozele? Eu chiar îi zic lui Ponta - de fapt lui Maior, că Maior i le dă, nu ştiu cum a luat Maior pozele de la SRI, SRI i le-a dat lui Maior, Maior i le-a dat lui Ponta - să scoată toate pozele, că eu ştiu că la toate aceste evenimente care erau semipublice, că nu erau evenimente ascunse, era un fotograf de la SRI care făcea poze într-una, tuturor. Poate apar într-o poză cu doamna Livia Stanciu, care ulterior m-a şi condamnat", a spus Dragnea luni la Antena 3. El a adăugat că faptul că există poze cu el într-o locaţie, stând de vorbă cu unul şi cu altul, nu îl compromite pe el, "ci îi compromite pe ei, pentru că arată încă o dată cât de securişti sunt", adică folosesc "metode securistoide, nu metode moderne". "Nu văd de ce nu le dau pe toate. Ar fi bine. Eu am primit astfel de ameninţări prin mesageri de vreo trei luni de zile şi am tot transmis: daţi pozele, că eu nu îmi aduc aminte să am poze indecente, nici eu cu Maior, nici cu Coldea, nici cu Kovesi, eu acolo am avut discuţii, vorbeam şi cu Elena Udrea. La aceste întâlniri eu nu obişnuiesc să merg cu bâta la mine şi să dau cu bâta în cap, sau să îi înjur sau să îi scuip pe cei care mă înjurau sau cu care nu eram de acord", a afirmat Dragnea. AGERPRES/(A - autor: Dana Piciu, editor: Antonia Niţă, editor online: Adrian Dădârlat)