Dragnea, despre scandalul Firea-Carmen Dan: Ii inteleg supararea, dar nu sunt de acord

Presedintele PSD, despre demisia ministrului Cercetarii: 'Avea niște motive, i-am spus ca ar fi bine sa ramana' Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat, sâmbătă, că a avut o discuție cu ministrul Cercetării, Nicolae Burnete, înainte ca acesta să demisioneze și i-a spus să rămână, chiar dacă Burnete îi spusese că avea niște motive să ia decizia."Am discutat acum două săptămâni cu domnul Burnete. Avea niște m ...

Liviu Dragnea acuza TVR ca ar avea un protocol cu DNA: 'De cand are dreptul o instituție judiciara sa clasifice un protocol?' Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat sâmbătă, la Neptun, că a fost informat că ar exista un protocol între DNA și TVR și că, dacă informația este reală, cineva din conducerea postului public ar trebui să vorbească despre asta."Am auzit că este protocol între DNA și TVR1. Vorbesc serios. (...) C ...

Preturile au scazut pana la 30% pe litoral. Hotelierii se bucura de turisti ca in plin sezon estival Prima zi de toamna incepe cu temperaturi caniculare in unele zone. Iar la malul marii atmosfera a fost ca-n...

Dragnea vrea schimbarea legislatiei privind securitatea nationala cat mai repede: Serviciile trebuie sa se modernizeze Schimbarea legislatiei privind securitatea nationala trebuie "sa purceada rapid", a afirmat sambata presedintele PSD, Liviu Dragnea, el adaugand ca serviciile "trebuie sa se modernizeze".

Dragnea ține spatele ministrului Toader in afacerea cu Lazar Evaluarea procurorului general Augustin Lazăr este total îndreptăţită, consideră Liviu Dragnea. Liderul PSD a fost între ...

Il mai ții minte pe ”Perversu’ de pe Targu Ocna”?! S-a impacat cu soția de care divorțase și… Sorin Ion a devenit cunoscut pentru milioane de români după o înregistrare cu el, de acum opt ani, în care povestea cum i-a ”julit” cumnatul antebrațul. Viața bucureșteanului s-a schimbat la 180 de grade după ce a devenit cunoscut, dar a avut și multe de pierdut… inclusiv pe soția lui. Iată că, între timp, ”perversul” […] The post Îl mai ții minte pe ”Perversu’ de pe Târgu Ocna”?! S-a împăcat cu soția de care divorțase și… appeared first on Cancan.ro.

S-a decis data referendumului pentru familie Conducerea PSD a hotărât ca referendumul pentru familie, în care românii sunt chemați să voteze în favoarea modificării ...

Fostul iubit al Danielei Crudu s-a logodit cu o mega-bunaciune! Nu știm ce l-a făcut mai celebru pe Victor Faur: relația cu Daniela Crudu sau faptul că a spart serverele NASA?! Celebrul hacker a uimit, într-adevăr, când și-a recunoscut slăbiciunea pentru brunetă și chiar au încercat o relație împreună. A durat cât o minune, vreo trei zile, iar apoi fiecare a luat-o pe drumul lui. […] The post Fostul iubit al Danielei Crudu s-a logodit cu o mega-bunăciune! appeared first on Cancan.ro.

De ce refuza ”Perla neagra” a lui Gigi Becali sa-și recunoasca fetița: ”Are o alta familie și alți copii in Anglia!” Povestea e fabuloasa… CANCAN.RO, site-ul nr.1 din România, a aflat dedesubturile scandalului dintre Gregory Tade și Alexandra Teglaș, care a ajuns în instanță. (Console si accesorii gaming) Fotbalistul nu și-a recunoscut oficial fetița și a fost nevoie să se ajungă în sala de judecată. Motivul pentru care s-a ferit de responsabilitate a fost divulgat de mama micuței Kendra: este […] The post De ce refuza ”Perla neagră” a lui Gigi Becali să-și recunoască fetița: ”Are o altă familie și alți copii în Anglia!” Povestea e fabuloasă… appeared first on Cancan.ro.