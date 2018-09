Dragnea despre scrisoarea liderilor PSD: Am inteles ca trebuie sa ne aliniem cu Iohannis, cu SRI, cu SPP, cu DNA

Un copil a rămas înţepenit în gardul şcolii, în localitatea Negru Vodă, după ce a încercat să-l sară. Potrivit martorilor, copilul de 10 ani sângerează masiv. Acesta are o plagă la braţ. La faţa locului a fost trimis elicopterul SMURD.

Uniunea Profesiilor Liberale din Romania (UPLR) atrage atentia ca proiectul de OUG care vizeaza modificarea si completarea unor acte normative, ce vizeaza in principal modificarea Legii Insolventei (Legea 85/2014) contine norme care vor conduce la blocarea unor proceduri de insolventa.

Serena Williams a făcut un scandal-monstru în finala US Open, cu Naomi Osaka, din cauză că ar fi dezavantajată de arbitri. Americanca s-a plâns chiar că fetele din circuitul WTA ar fi sancţionate mai dur decât băieţii din ATP. Citește mai departe...

Carmen de la Sălciua a spus motivul rupturii dintre ea și Culiță Sterp, cu o zi înainte de pronunțarea divorțului. Artista nu a putut să treacă peste infidelitățile celui pe care-l credea bărbatul vieții sale. Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp au hotărât să meargă pe drumuri separate și nu au vrut să discute […]