Dragnea dezavueaza categoric atacurile la Guvern din interiorul PSD

Liviu Dragnea a respins, duminică seara, la Antena 3, orice încercare de a ataca Guvernul, mai ales din interiorul partidului. Președintele PSD a precizat că nu este adeptul unor pedepse dure. „Nu sunt de acord şi nu e permis că, indiferent ce funcţie are un membru, să se aşeze la coada celor care atacă Guvernul"