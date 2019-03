Dragnea, dupa CEX: M-am intors, deși au vrut sa-mi bage cuțitul in spate unii in halat alb

Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, luni, la Parlament, în prima ieșire publică după internarea pe fondul problemelor sale de sănătate, că s-a întors deși doctorii ar fi vrut să-l opereze.

„Dupa cum vedeti m-am intors, desi unii au vrut sa-mi bage cutitul in spate. Ma refer la niste oameni in halat alb”, a spus Dragnea in debutul conferintei de presa dupa sedinta CEX.

El a anunțat ulterior lista PSD la europarlamentare.