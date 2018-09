Dragnea e multumit de prestatia Vioricai Dancila la Bruxelles: Au inteles toti ca in Romania adevarul e altul

Dragnea

Liderul PSD, Liviu Dragnea, se declara multumit de prestatia premierului Viorica Dancila la Bruxelles, afirmand ca a avut discutii foarte serioase cu toti cei cu care s-a intalnit.



Intrebat ce parere are despre gafele facute de Dancila, inclusiv afirmatia ca femeia jandarm a fost batuta cu bestialitate de protestanti, in contextul in care liderul PSD a afirmat recent ca membrii Guvernului care nu comunica bine vor fi remaniati, Dragnea a afirmat ca premierul "a avut o prestatie foarte buna la Bruxelles".



"Viorica Dancila a avut o prestatie foarte buna la Bruxelles. Am stiu tot ce s-a intamplat acolo, a avut discutii foarte serioase cu toti cei care s-a vazut, au inteles toti ca in Romania adevarul este altul decat cel din materialele mincinoase transmise in PE", a declarat Liviu Dragnea.

