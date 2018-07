Dragnea: Este deschisa posibilitatea unui candidat unic PSD-ALDE la prezidentiale

Candidatul la alegerile prezidenţiale din 2019 va fi desemnat după o analiză care va fi încheiată în această toamnă şi este deschisă posibilitatea unui candidat unic PSD-ALDE, a declarat duminică seară Liviu Dragnea, liderul social-democraţilor. "Candidatul va fi desemnat după o analiză foarte riguroasă şi serioasă şi nu pe orgolii, ci pe raţiune. Şi este deschisă posibilitatea unui candidat unic, este deschisă posibilitatea unui candidat unic PSD-ALDE. Eu am vorbit cu domnul Tăriceanu şi amândoi am convenit că orice variantă este deschisă, numai că o s-o gândim foarte bine. Şi, sigur, o să vorbim cu toţi colegii noştri din partide şi să vedem care este varianta cu cele mai mari şanse de reuşită. Deci, va fi o analiză raţională şi nu bazată pe orgolii, nu va fi bazată nici pe mândrii găunoase, ci pe dorinţa de a câştiga. (...) Ştiţi ce este foarte important pentru România după 2019? Ca, cel care e preşedintele României să sprijine această dezvoltare şi să sprijine un trai mai bun pentru români şi să fie un preşedinte care ţine cu românii, pentru că preşedintele, în capul acestui sistem destul de alambicat, complicat, din care ies la iveală tot felul de nenorociri, tot felul de ilegalităţi, tot felul de abuzuri, a dovedit că poate face lucruri rele dacă este un om rău, un om de rea-credinţă ", a declarat Liviu Dragnea, la România TV, întrebat dacă, în momentul de faţă, este pregătit să intre într-o competiţie pentru Palatul Cotroceni. Preşedintele PSD a subliniat că el nu a spus că viitorul candidat la prezidenţiale nu va fi de la PSD: "Nu vreau să-mi răstălmăciţi cuvintele. Pentru noi, cel mai important este ca alianţa PSD-ALDE să câştige prezidenţialele şi va fi susţinut, ori fiecare va avea un candidat propriu, ori lăsăm deschisă şi această variantă pentru a explora, pentru a analiza posibilitatea unui candidat unic, care poate să fie de la PSD, care poate să fie de la ALDE". "Lăsăm această variantă deschisă în analiză pentru că miza cea mai importantă pentru 2019 este să câştigăm alegerile pentru ca în 2020 să putem câştiga alegerile parlamentare, să putem forma majoritatea, să ducem mai departe ce sădim astăzi, să ducem mai departe acest program de guvernare, acest program de dezvoltare cum România nu a mai avut", a completat Dragnea. Liderul PSD a adăugat că analiza care a început, deja, este făcută separat, în PSD şi în ALDE, şi va fi terminată "în toamnă, spre sfârşitul anului". "Nu e grabă (...). Facem separat şi o să discutăm împreună", a spus Dragnea. El a completat că este posibil să fie făcut şi un anunţ în privinţa candidatului la finele analizei, întrebat în acest sens. Dragnea a mai precizat că analiza ia în calcul şi alegerile europarlamentare. AGERPRES/(A - autor: Daniel Florea, editor: Nona Jalbă, editor online: Adrian Dădârlat)