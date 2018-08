Dragnea: Florian Coldea nu a fost strain de condamnarile mele. Nici el, nici Maior

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, marți, că nici fostul prim-adjunct al şefului SRI, Florian Coldea, și nici fostul director George Maior nu sunt străini de condamnările sale, precizând că nu are nevoie să-l ia pe Florian Coldea consilier, așa cum s-a vehiculat.

"Coldea nu a fost străin de condamnările mele din dosarul Referendumului. Nici el, nici Maior. Eu nu pot să am o relație de prietenie cu acești oameni", a declarat Liviu Dragnea, la Antena 3.

Liderul PSD a precizat că nu a mai vorbit cu fostul prim-adjunct al şefului SRI de mai bine de un an și jumătate.

"Nu am mai vorbit cu Coldea de mai mult de un an și jumătate. Nici direct, nici la telefon. Mi-a mai zis cineva că comunic prin Vasile Dîncu. Nu este nimic adevărat, nu am nevoie să îl iau consilier pe Florian Coldea", a mai spus Liviu Dragnea.

Președintele PSD a spus că, din ce își amintește, ultima oară când a discutat cu Florian Coldea a fost pe 1 decembrie 2017, atunci când nu a asistat la parada de Ziua Națională, fiind prezent la sediul ALDE.