DRAGNEA ȘI KOVESI AU FOST, AMANDOI, LA PETRECERILE SRI. O SPUNE GEORGE MAIOR

Fostul director al SRI George Maior, acum ambasador al României în SUA, a declarat, marţi, în Comisia de control SRI, că Liviu Dragnea și Codruţa Kovesi, ca și alte persoane din conducerea unor instituții importante participau la petrecerile organizate în vilele SRI, potrivit Mediafax, citat de ziarulprahova.ro. "A fost abordat un subiect legat de petrecerile sau evenimentele din sediile SRI. A confirmat aceste evenimente. Cu ocazia Zilei Naţionale a României, cu ocazia Zilei SRI sau cu ocazia zilelor de naştere sau de nume ale domniei sale sau ale domnului prim-adjunct. A confirmat lista de participanţi. Noi am mai avut în cadrul comisiei astfel de nominalizări. Toate unităţile de forţă, conducerea unităţilor de forţă din România, de la unităţi de parchet, unităţi de poliţie, unităţi de informaţii, de instanţă, conducerea din partidele politice, persoane din guvern. Unele dintre ele sunt apărute în spaţiul public ca persoane. Am reluat discuţia cu George Maior, dacă au fost. Le-a confirmat pe acestea, spunând că unele persoane au fost mai des, altele mai rar, dar că persoanele apărute în spaţiul public se confirmă că au participat, spunând că nu este nimic rău în acest lucru – să existe şi o discuţie informală şi o întâlnire informală între oameni care au relaţii formale şi instituţionale", a declarat preşedintele Comisiei de control SRI din Parlament, Claudiu Manda "Nu am stat să detaliem dacă există vreo diferenţă de la un an la celălalt. Au fost câteva dintre acestea care, a spus, au venit mai rar decât celelalte, dar mi-e greu acum să vă dau nume. A spus că au fost întâlniri la K2 şi T 14 şi a fost întrebarea aceasta legată de tăierea porcului şi a spus că a fost o masă de Crăciun, şi atât, pe care a confirmat-o că a existat. Cred că a confirmat şi domnul Dragnea şi doamna Kovesi participarea la acea masă de Crăciun", a mai spus Manda. La insistenţele jurnaliştilor despre lista persoanelor care participau la aceste evenimente, Manda a spus că s-a vorbit de şefi de instituţii, dar s-a vorbit cu nume şi prenume. "S-a vorbit de persoane din Guvern, la nivel de prim-ministru Victor Ponta, la nivel de viceprim-ministru Liviu Dragnea", a conchis Manda. Declaraţiile vin în contextul afirmaţiilor publice potrivit cărora şefi de partide şi de parchete participau la petrecerile de la SRI. Până acum, în ciuda informaţiilor, Liviu Dragnea sau Laura Codruţa Kovesi au negat.