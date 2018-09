Dragnea ia in vizor Parchetul General: Are scopul sa timoreze Jandarmeria și celelalte forțe de ordine

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri seara, că, în opinia sa, punerea sub urmărire penală a şefilor Jandarmeriei reprezintă o acţiune a Parchetului General care are ca scop timorarea forţelor de ordine din România. ”Eu consider că Jandarmeria a acţionat legal. Această acţiune a Parchetului General are ca scop timorarea forţelor de ordine din […]