Dragnea il ia de prost pe Tariceanu?

Cum exclud ab initio ipoteza ca ar fi prost, sunt convinsa ca dl Dragnea il ia de prost pe Calin Popescu Tariceanu, pentru ca tertium non datur, dupa mine, in privinta variantei ca liderul ALDE sa devina candidatul comun al aliantei PSD-ALDE la presedintia Romaniei inca din primul tur, plasata de presedintele PSD in cel mai recent interviu.